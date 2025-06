Cade dal sentiero: 57enne senza vita ritrovata nella notte

BELLUNO - È stato ritrovato senza vita il corpo di una escursionista di 57 anni, scomparsa domenica 8 giugno nei pressi di Cesiomaggiore (Belluno). La donna, residente a Feltre, aveva parcheggiato la sua auto in mattinata ed era diretta al Bivacco Casera Bosc dei boi lungo il Sentiero Corrado De Bastiani. Non facendo più ritorno e non rispondendo alle chiamate dei familiari, è scattato l’allarme.



Le ricerche sono iniziate alle 20.30 di domenica con l’intervento del soccorso alpino di Feltre. Sei soccorritori, trasportati in elicottero dal Suem di Pieve di Cadore, hanno perlustrato il percorso da due direzioni opposte, mentre altri otto operatori si sono avvicinati in fuoristrada e poi a piedi. Alle 22.40, una squadra ha rinvenuto un bastoncino in un tratto esposto sopra la Chiesetta di Sant’Agapito. Proseguendo la discesa, sono stati trovati altri oggetti personali e, circa cento metri più in basso, il corpo senza vita della donna, vittima di una caduta accidentale.



Dopo aver informato i Carabinieri e ottenuto il nulla osta dalla magistratura, la salma è stata recuperata e trasportata fino ai mezzi di soccorso, concludendo l’intervento intorno all’1.30 di notte.