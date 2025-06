Cade dal secondo piano mentre sta dando da mangiare ai gattini sotto casa

SAN DONA' DI PIAVE - Un uomo di 52 anni, residente a San Donà di Piave (Venezia), è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal secondo piano di una palazzina in una zona periferica della città. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino del 2 giugno.



Dalle prime ricostruzioni, l’uomo si trovava alla finestra per dare del cibo a dei gattini presenti sotto l’abitazione al piano terra. Era solito sporgersi dalla finestra, ma questa volta ha perso l’equilibrio, probabilmente sottovalutando il peso del corpo e la forza di gravità, precipitando per circa sei metri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Donà per i primi accertamenti e per raccogliere le testimonianze dei residenti. I sanitari, dopo una valutazione sul luogo, hanno deciso di trasferire il ferito in elicottero all’ospedale dell’Angelo di Mestre, struttura specializzata nel trattamento dei traumi.



I familiari e i vicini hanno subito allertato i soccorsi dopo aver sentito il rumore della caduta e le grida dell’uomo. La prontezza dell’intervento ha contribuito a evitare conseguenze peggiori. Al momento la prognosi è riservata, ma non si teme per la vita del paziente.