Cade dal monopattino e sbatte la testa: ricoverato in gravi condizioni

LIGNANO - Cade dal monopattino: è grave. Un uomo di circa 70 anni di età è stato soccorso nel pomeriggio di sabato dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente accaduto a Lignano Sabbiadoro, in via Latisana. Stava guidando un monopattino quando è caduto e ha battuto la testa. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana e l'elisoccorso. Hanno attivato anche i carabinieri della Compagnia di Latisana. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni, incosciente.