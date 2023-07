Cade dal monopattino e sbatte la testa, muore in strada

BIBIONE - Una caduta dal monopattino ha causato la morte di un 62 enne turista slovacco . Erano le 10,30 e stava percorrendo via Pineda a Bibione quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo cedendo pesantemente a terra. Nella caduta ha battuto la testa e non ha avuto scampo. Subito sono arrivati sul posto i soccorsi del 118. Il personale sanitario ha cercato di salvare l'uomo, ma i tentativi sono stati vani: troppo grave il trauma cranico riportato nell'impatto. L’incidente sarebbe avvenuto sotto gli occhi della moglie e dei figli. Presente anche la polizia locale, per ricostruire l'accaduto.