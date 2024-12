Cade dal lucernario, muore un operaio

VERONA - Un uomo è morto in un infortunio sul lavoro avvenuti a Castel d'Azzano(Verona). Da quanto si è appreso l'operaio era su un lucernario che non avrebbe retto al peso dell'uomo che è precipitato da un'altezza di oltre 6 metri, restando ucciso sul colpo per i gravi traumi riportati. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118, i Carabinieri e gli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera.

"Sono senza parole di fronte all'ennesimo morto sul lavoro. Ho appena appreso la tragica notizia. Ci stiamo avvicinando alle feste natalizie, il periodo dell'anno in cui si augura serenità alle persone e alle famiglie. Un periodo che dovrebbe davvero regalare serenità, ma che invece in questi ultimi tempi lascia spazio ad inquietudine e sgomento sia per lo spauracchio dei licenziamenti che per gli infortuni sul lavoro". È il commento di Roberto Toigo, segretario generale di Uil Veneto, all'infortunio mortale accaduto nella provincia scaligera. "Con l'iniziativa organizzata pochi mesi fa a Venezia delle 101 bare - i morti sul lavoro in Veneto nel 2023 - abbiamo voluto risvegliare le coscienze - afferma Toigo - perché i più grossi nemici della sicurezza sono l'indifferenza, l'assuefazione, la rassegnazione. Non possiamo e non vogliamo abituarci a leggere queste notizie, non lo accettiamo".