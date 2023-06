Cade dal camion dei rifiuti, grave un operatore ecologico

PORDENONE - Un operatore ecologico di 36 anni, cittadino italiano residente in zona, è ricoverato all'ospedale di Udine in condizioni critiche, dopo essere caduto dalla pedana del camion dei rifiuti su cui stava lavorando. L'incidente sul lavoro è accaduto questa mattina in via Francesco Baracca a Pordenone.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, l'uomo è scivolato dalla pedana posteriore del mezzo, battendo violentemente il capo sull'asfalto e perdendo conoscenza. La Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone, l'automedica e l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato a Udine in volo, in codice rosso. La prognosi è riservata. (ANSA)