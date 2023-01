Cade da un'altezza di tre metri: lavoratore ricoverato in ospedale con l'elicottero

PORDENONE - Due incidenti sul lavoro nel pomeriggio di oggi, martedì 3 gennaio. Un uomo di circa 60 anni di età è stato soccorso per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta accidentale da una scala da un'altezza di circa tre metri. È successo nel compendio di un'attività produttiva di Sacile. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio sanitario di una ambulanza proveniente da Sacile e l'elisoccorso. L'uomo, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo per un serio trauma facciale e trauma cranico. Ma non è l'unico incidente registrato oggi. Caduto infatti da circa due metri di altezza anche un 50enne che si trovava su un albero nel cortile di una abitazione a Morsano al Tagliamento. L'uomo è stato portato in eliambulanza a Udine.