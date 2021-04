Cade da un'altezza di 25 metri mentre si arrampica in una palestra di roccia

BUDOIA (PN) - Un quarantatreenne di Aviano è caduto da un'altezza di 25 metri arrampicava in nella palestra di roccia "Carlesso" a Dardago.



L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata intorno alle 12.30 e le cause dell'incidente sono ora in fase di accertamento ad opera dei Carabinieri e della Polizia giudiziaria che ha compiuto i rilievi.



La Sores, allertata dai compagni di arrampicata dell'uomo, ha inviato sul posto le squadre di terra della stazione di Pordenone, i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso regionale.



L'impatto al suolo è stato attutito da alcune piante presenti sotto la parete, molto sporgente. L'uomo è ruzzolato per altri dieci metri in basso rispetto al terrazzino di sosta alla base del quale c'erano i compagni che facevano sicurezza.



E' stato necessario tagliare alcune piante per rendere più agevole calare e poi recuperare l'equipe tecnico sanitaria dall'elicottero con quattro verricellate. L'uomo, che ha riportato diversi traumi ma è rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato e imbarellato sul posto e condotto all'ospedale di Udine.