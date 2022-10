Cade da una scala mentre sta raccogliendo olive: grave in ospedale

TRIESTE - La stazione di Trieste del Soccorso Alpino è intervenuta domenica a fianco dei Vigili del Fuoco per soccorrere un 85 enne caduto da una scala mentre raccoglieva le olive nel suo terreno lungo la strada costiera (nei pressi del ristorante Tenda Rossa). Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari dell'ambulanza, l'uomo, che ha subito seri traumi alla schiena, è stato trasportato con il taboga dei Vigili del Fuoco lungo una scalinata ripida mentre i soccorritori del Soccorso Alpino facevano sicurezza al trasporto in atto con una corda. (Tra le 13.50 e le 15 circa)

TARVISIO (UDINE)

La stazione di Cave del Predil è intervenuta nei pressi di Malga Lussari su chiamata della Sores per una donna di Monfalcone del 1968 che si è procurata una distorsione ad una caviglia. D'accordo con la Sores (Sala operativa regionale emergenze sanitarie) i soccorritori si sono mossi con il mezzo fuoristrada perché avrebbero raggiunto il punto in una ventina di minuti con a bordo il medico del Soccorso Alpino che ha potuto visitarla. In accordo con la Sores la donna è stata trasportata a valle e consegnata all'ambulanza per ulteriori controlli.

Durante la salita a Malga Lussari i soccorritori si sono imbattuti in un'altra donna, del 1946 di Klagenfurt, che mostrava segni di stanchezza e difficoltà a proseguire. Lasciata con lei una squadra la si è poi potuta caricare al ritorno a bordo del furgone e accompagnare a valle.