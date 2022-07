Cade da quasi 5 metri d’altezza: operaio ferito

PORDENONE - Cade da un ponteggio alto circa quattro metri e mezzo: per l’uomo, 52 anni, trauma al bacino e alla zona lombare. È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì in via Grassi, a Fontanafredda.

Il malcapitato, di nazionalità ucraina e residente a Sacile, dopo aver perso l’equilibrio è precipitato dal ponteggio di un’abitazione dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118: l’uomo, che è rimasto sempre cosciente, è stato elitrasportato a Udine. S

ul posto, per gli accertamenti, i Carabinieri di Fontanafredda. Presente anche una squadra dei Vigili del fuoco.