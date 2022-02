Cade da due metri d'altezza e sbatte la testa

PORDENONE - Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di martedì in un’azienda della zona industriale di Cecchini di Pasiano di Pordenone, a due passi da meduna di Livenza.

L’operaio di una ditta esterna che stava svolgendo alcuni lavori su un basamento di un macchinario, dopo essere stato sollevato con un muletto da un collega a quasi due metri d’altezza, ha perso l’equilibrio cadendo a terra e battendo la testa.



Sul posto è giunto l’elisoccorso e i sanitari del 118: il malcapitato ha riportato un trauma cranico e una ferita lacero contusa al capo. È stato elitrasportato in ospedale a Udine: le sue condizioni non sono critiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Prata e gli ispettori dello Spisal per i rilievi e l’accertamento di eventuali responsabilità.