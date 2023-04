Cade da cinque metri d'altezza mentre lavora al porto, ferito 35enne

MONFALCONE - Un giovane di circa 35 anni di età è stato soccorso dai sanitari questo pomeriggio a seguito di un incidente/infortunio sul lavoro accaduto nella zona del porto, a Monfalcone, negli spazi di una attività produttiva. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Monfalcone) è caduto da un’altezza di circa 5 metri. Dopo l’allarme lanciato con una chiamata al Numero unico di emergenza Nue 112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto gli equipaggi dell’ambulanza, l’automedica da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso. Il giovane è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato, stabile, sempre cosciente, all’ospedale di Cattinara, con l’ambulanza con a bordo il medico dell’automedica, in condizioni serie per la cura di lesioni riportate alla parte bassa del corpo. Allertati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.