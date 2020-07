Cade da cavallo, trovato a terra privo di sensi

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - Viene soccorso in un maneggio perchè trovato a terra privo di conoscenza.



Gli uomini del Suem 118 di Crespano del Grappa sono intervenuti ieri in un maneggio di San Zenone degli Ezzelini in aiuto di un uomo probabilmente caduto da cavallo.



I sanitari lo hanno trasportato all'ospedale di Castelfranco Veneto: il malcapitato non è in gravi condizioni.