Cade con il parapendio e un escursionista si perde: doppio intervento del soccorso alpino

Doppio intervento del soccorso alpino nel pomeriggio di domenica 22 giugno. La stazione di Maniago del Soccorso Alpino è stata attivata intono alle 14 per l'avvistamento di una vela caduta sotto il Monte Valinis. La Sores ha attivato anche i vigili del fuoco, l'ambulanza e l'elicottero dell'elisoccorso regionale ma non è stato possibile inviarlo sul posto perché già impegnato altrove, pertanto è stato attivato l'elicottero dei vigili del fuoco partito da Venezia. Sette soccorritori si sono portati in quota con le coordinate fornite da Sores e assieme ai Vigili del Fuoco hanno individuato effettivamente nei pressi di Forchia Piccola a 650 metri un parapendista che però si era già liberato da solo e stava ripiegando la vela senza alcun problema sanitario.



Un secondo intervento della stazione di Udine del Soccorso Alpino, in zona Fares, è avvenuto verso le 16.20 per un escursionista che ha chiamato il Nue112 riferendo di essersi perso in un'area boschiva tra Canebola e Porzus. L'uomo è stato localizzato con le coordinate fornite da Sores e sul posto si sono portati alcuni soccorritori che lo hanno raggiunto a piedi e lo hanno riaccompagnando sulla retta via verso la strada.