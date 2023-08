Cade con la moto, muore 17enne

GORIZIA - Un ragazzo, di 17 anni, è morto per le gravissime ferite riportate in una caduta dalla propria moto, avvenuta nella tarda serata di mercoledì nella zona industriale di Sant'Andrea, a Gorizia, non lontano dal quartiere dove abitava con la famiglia. Nell' incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Il giovane, di origini bosniache, da molti anni residente in città, era stato trasportato d'urgenza, in elicottero, all'ospedale triestino di Cattinara, dove è però spirato nella giornata di ieri. La centrale operativa della Sores aveva inviato sul posto oltre all'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gorizia, anche un'automedica e l'elicottero di soccorso. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla locale Procura: per il momento sarebbero escluse responsabilità di terzi.