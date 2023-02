Cade con la moto e finisce contro il guardrail: muore a ventun anni

PADOVA - Incidente mortale nel pomeriggio di sabato: a perdere la vita un ragazzo ventuno anni. La tragedia è accaduta poco prima delle 17 lungo la regionale veneta 308, in direzione Castelfranco Veneto. A perdere la vita un giovane motociclista di 21 anni, Giordano Sanginiti, originario della calabria ma ma residente in provincia di Venezia, a Mirano. A nulla sono valsi i tentativi del personale del Suem 118 di rianimarlo. Sul posto sono giunti, oltre ai sanitari del Suem, gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco. Il motociclista, dopo aver superato l'uscita di Bragni, è salito sul cavalcavia in direzione Campodarsego, quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo. Caduto dalla moto per cause in corso di accertamento, è finito sull'asfalto. L'impatto con il guardrail avrebbe provocato il decesso. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area si sono protratte fino a tarda sera. Disagi al traffico.