Cade con la moto, centauro gravissimo

UDINE - Un motociclista è stato ricoverato in ospedale, in condizioni critiche, dopo essere caduto, attorno alle 14.30, mentre affrontava la zona di Sella Chianzutan (Udine), il valico delle Prealpi Carniche che collega l'Alta Val Tagliamento e la Val d'Arzino. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, l'uomo ha perso il controllo della moto rovinando per molti metri sull'asfalto.

Nell'incidente l'uomo ha riportato un grave trauma cranico, facciale e toracico. I sanitari, giunti in zona tempestivamente a bordo del velivolo inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, lo hanno stabilizzato sul posto con grande difficoltà, prima di trasferirlo d'urgenza, in volo, al Santa Maria della Misericordia di Udine, dov'è stato accolto in codice rosso e prognosi strettamente riservata.