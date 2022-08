Cade con la bici e si frattura il femore

FORNI AVOLTRI - Prima delle 13 la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino si è portata con tre tecnici sulla pista forestale che da Casera Plumbs scende a Collina (a trecento metri dalla fine del percorso) per soccorrere un escursionista in vacanza a Collina) che si è procurato una sospetta frattura ad una caviglia. La persona è stata caricata a bordo del furgone assieme allamoglie che lo accompagnava ed è stata affidata all'ambulanza a Collina.



Caneva

Contemporaneamente un ciclista residente a Portogruaro è stato soccorso dalla stazione di Pordenone del.Soccorso Alpino lungo la strada che da Caneva sale in Piancavallo a mezza costa in un tratto.boschivo. L'uomo è stato sbalzato dalla bici a terra dopo essere finito con una ruota in una canaletta di scolo ancora bagnata per le piogge. Per lui una frattura del femore.



Sul posto l'elisoccorso regionale che ha calato con il verricello l'equipe tecnico sanitaria: stabilizzato e imbarellato è stato verricellato a bordo.