Cade con la bici nel bosco e perde la vita

MALBORGHETTO VALBRUNA (UDINE) - Si sono concluse all'incirca alle 14 40 le operazioni di soccorso ad un ciclista di nazionalità slovena (Bovec) del 1956 caduto con la bicicletta. L'attivazione da parte della Sores alla stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è arrivata poco prima delle 13, coinvolgendo anche Guardia di Finanza, elisoccorso regionale e Vigili del Fuoco.



La segnalazione proveniva dalla Val Uque, lungo un vecchio sentiero riaperto di recente assieme ad altri della zona e denominato Sentiero della Ceua, ad una quota di circa 1000metri. È lungo questo sentiero che il ciclista che scendeva in sella alla sua ebike in compagnia di un connazionale, ha perso il controllo della bici ruzzolando per un centinaio di metri nel bosco in zona impervia. A portargli i primi soccorsi sono stati alcuni operai e carabinieri forestali che si trovavano nella zona, attivati dall'amico, seguiti dagli altri soccorritori. Purtroppo all'arrivo dell'elisoccorao regionale e degli altri soccorritori per lui non vi era che da constatare il decesso.



La salma è stata prelevata con una delicata operazione di recupero da un secondo elicottero.