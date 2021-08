Cade col parapendio, trauma al torace

UDINE - Un turista straniero di 56 anni si è seriamente infortunato poco prima di decollare con il parapendio dal Monte Lussari, nella zona di Tarvisio in provincia di Udine.

L'uomo è caduto ruzzolando per una decina di metri impattando contro una canaletta di scolo ed è stato visto da alcuni passanti che han dato l'allarme chiamando il Nue112 poco dopo le 14.



Sul posto l'elisoccorso regionale e sono giunti a supporto sei soccorritori della stazione di Cave del Predil tra cui il soccorritore che è di base proprio sul monte Lussari. Ci è voluto un po' di tempo prima che l'equipe sanitaria dell'elisoccorso riuscisse a stabilizzare l'uomo che ha subito un forte trauma toracico.

Una volta terminate le manovre di stabilizzazione l'uomo è stato imbarellato e caricato a bordo con il verricello per essere condotto in ospedale a Udine.



Moggio Udinese (Ud)

Poco dopo è arrivata una seconda chiamata al Nue112 dalla frazione Stavoli di Moggio Udinese dove una residente che stava facendo dei lavori di sistemazione in una sua proprietà si è infortunata ad una mano. Sul posto è stato inviato l'elicottero della Protezione Civile con alcuni tecnici della stazione di Moggio per un intervento di recupero rapido.