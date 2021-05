Cade in bicicletta e si ferisce a una spalla

VITTORIO VENETO - Cade in bicicletta da solo in bicicletta e si ferisce a una spalla: sul posto arriva l’ambulanza



L’episodio è accaduto questa mattina, giovedì, poco prima delle 8 in viale Della Vittoria, all'altezza di Galleria IV Novembre.



Un ragazzino in bicicletta stava andando a scuola quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito pesantemente a terra.



Sul posto sono giunti i sanitari del Suem ce lo hanno subito soccorso e ricoverato al pronto soccorso. Per il ragazzo ferite lievi a una spalla.