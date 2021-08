Cade e batte la testa mentre passeggia: allarme a Ceneda

VITTORIO VENETO - Stava passeggiando da sola ma a un certo punto ha perso l’equilibrio e ha battuto violentemente la testa.

L’episodio è accaduto questo pomeriggio, domenica, alle 17.30 in via Caroli a Ceneda di Vittorio Veneto. L’anziana è stata subito soccorsa dai sanitari del Suem, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica allertati dai passanti.



Sul posto anche l’elisoccorso perché si pensava che l’episodio fosse più grave. La malcapitata infatti è stata oggetto delle procedure di rianimazione da parte del soccorso medico.

Alla fine, dopo aver operato in via Malanotti, la donna è stata ricoverata all’ospedale di Conegliano, in gravi condizioni. L’elisoccorso è rientrato vuoto a Treviso.