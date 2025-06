Cade asse di legno da un montacarichi: ferito un pedone

PADOVA - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 17:50 di venerdì 6 giugno per un asse di legno caduta dal montacarichi di un cantiere, in centro a Padova, durante alcuni lavori di ristrutturazione di un appartamento in via Roma: un uomo che transitava a piedi lungo la via sottostante è stato colpito.

La squadra dei Vigili del fuoco di Padova, con il supporto dell’autoscala, sta mettendo in sicurezza l'area e verificando il cantiere, mentre la persona ferita è stata stabilizzata dal personale del Suem 118 e trasferita in ospedale.

Sul posto anche il funzionario di guardia.

Presenti per gli accertamenti del caso i tecnici dello Spisal e la polizia di stato.