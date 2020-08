Cade all’inizio dell’arrampicata, ricoverato in ospedale con l’elicottero

TIARNO DI SOPRA (TRENTO) - Cade mentre arrampica: ricoverato in ospedale. Un 28enne residente a Verona è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con politraumi in seguito a un incidente in falesia.



Il ragazzo si trovava al terzo rinvio della falesia Ampola in Val di Ledro, nei pressi del passo d’Ampola tra l’abitato di Tiarno di Sopra e Storo, quando ha perso l’appiglio ed è precipitato per alcuni metri finendo a terra alla base della parete.



La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 13.20 dai compagni che erano con lui.



Il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che è atterrato nel prato vicino ed ha fatto sbarcare l’equipe sanitaria.



Nel frattempo anche una squadra della Stazione Val di Ledro si è portata sul posto. Il ragazzo, in stato cosciente, è stato stabilizzato, imbarellato e imbarcato a bordo dell’elicottero per il trasferimento all’ospedale Santa Chiara di Trento.