I cadaveri di tre neonati nascosti nel seminterrato: padre e figlia accusati di incesto e omicidio

POLONIA - La Polonia è stata scossa da una macabra scoperta nel tranquillo villaggio di Czerniki, nel nord del paese, dove sono stati ritrovati i resti di tre neonati nel seminterrato di una casa. I protagonisti di questa terribile vicenda un uomo di 54 anni, e sua figlia di 20 anni. Entrambi sono attualmente accusati di incesto e omicidio, reati che potrebbero costare loro l'ergastolo se condannati. Le indagini hanno rivelato che padre e figlia avevano una relazione incestuosa da ben quattro anni, un segreto che avevano custodito gelosamente all'interno della loro casa. I vicini e gli abitanti del villaggio hanno espresso incredulità di fronte a questa rivelazione scioccante, affermando che i due camminavano "mano nella mano" e che la ragazza sembrava ammirare suo padre in modo quasi ossessivo.



Colleghi della giovane, che lavorava in una pasticceria nel vicino villaggio di Stara Kiszewa, hanno raccontato che il padre aveva rasato la testa della figlia per impedire agli altri ragazzi di guardarla. Questi dettagli fanno emergere una storia di controllo e manipolazione, che ha reso ancora più difficile per la giovane donna allontanarsi da questa relazione malsana. La scoperta dei resti dei neonati è avvenuta quando le autorità locali sono intervenute nella loro casa. I corpi dei bambini erano stati sepolti in tombe poco profonde e avvolti in sacchetti di plastica nel seminterrato. Le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte della loro morte.