Cadavere a Trieste: tac e autopsia nei prossimi giorni

TRIESTE - Nei prossimi giorni verranno eseguite prima una tac integrale e poi l'autopsia completa sul cadavere di donna rinvenuto mercoledì pomeriggio in una area boschiva del parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Lo comunica in una nota la Procura, che coordina le indagini della Squadra mobile sul ritrovamento del corpo, che con molta probabilità corrisponde a quello di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre, e sulla scomparsa stessa. Gli specialisti ai quali sono stati oggi conferiti i relativi incarichi per gli esami sono Fabio Cavalli e Fulvio Costantinides.

Degli accertamenti verrà data comunicazione in seguito. "Quei risultati saranno determinanti per orientare la successiva attività di questo ufficio - prosegue la nota - necessaria per fare completa luce sull'accaduto e per verificare tutti i profili penalmente rilevanti nella vicenda". Nel frattempo proseguono le investigazioni della Squadra Mobile, coordinate dal pm Maddalena Chergia, titolare del fascicolo, per reperire sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita tutto quanto sia rilevante per ricostruire i fatti.

Da quanto si apprende la tac integrale dovrebbe essere eseguita lunedì mentre l'autopsia martedì. Gli investigatori confronteranno anche i sacchi e i sacchetti in cui è stato trovato il cadavere con quelli presenti nell'abitazione di Liliana Resinovich, dove al momento vive il marito Sebastiano Visintin.