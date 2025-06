Cadavere in stato di decomposizione ritrovato nell'appartamento

UDINE - Un ritrovamento drammatico è avvenuto oggi, 5 giugno, poco dopo le 12:40 in via Matteotti a Tavagnacco. Su richiesta dei carabinieri, i vigili del fuoco sono intervenuti per aprire la porta di un’abitazione privata, dove all’interno è stato trovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione.



La situazione all’interno dell’appartamento si è presentata subito molto critica: il passaggio era ostacolato da una grande quantità di oggetti e materiali accumulati in ogni spazio, segno evidente di una condizione abitativa compromessa e probabilmente legata a un grave disagio sociale.

Vista la complessità dell’intervento e le precarie condizioni igienico-sanitarie, è stato richiesto l’intervento del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) provinciale dei vigili del fuoco, che ha supportato in sicurezza le pompe funebri nel delicato recupero della salma.



Sul posto sono giunti anche il medico legale, che ha effettuato i primi accertamenti esterni sul corpo, i carabinieri della stazione locale e la polizia locale di Tavagnacco, incaricati degli adempimenti investigativi e delle misure di sicurezza.

L’identità dell’uomo non è stata ancora resa nota, ma si ipotizza che possa trattarsi del residente dell’abitazione, di cui non si avevano più notizie da tempo. Le cause del decesso e il periodo di tempo trascorso dal momento della morte saranno chiariti dagli accertamenti che proseguiranno nelle prossime ore.



Al momento tutte le piste investigative restano aperte, mentre la comunità locale è scossa da questo triste episodio che evidenzia anche situazioni di isolamento e disagio sociale.