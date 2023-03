Cadavere scoperto e recuperato dal fiume

BOLZANO - La salma di una persona in forte stato di decomposizione è stata ripescata questa mattina dal fiume Isarco in Alto Adige. Il corpo è stato avvistato da alcuni operai impegnati nel cantiere del Tunnel del Brennero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno recuperato la salma che verosimilmente da molti mesi era in acqua. L'autopsia, che sarà effettuata all'ospedale di Bolzano, dovrà stabilire l'età, il sesso e possibilmente anche la causa di morte, per poi poter risalire all'idendità.