Cadavere ripescato dal canale

VENEZIA - Ripescato un cadavere ieri mattina, lunedì, a Eraclea (Venezia), nel canale Revedoli.



È accaduto nel punto in cui sfocia nel Piave. Il cadavere era stato avvistato da un passante presente con un barchino, verso le 7.



Poco dopo sono giunti sul posto i Carabinieri con i Vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo. Sarebbe un uomo sui 70 anni circa; non aveva apparenti segni di violenza. Non si conoscono ancora le cause del decesso.