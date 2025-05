Cadavere rinvenuto in un capannone abbandonato

GORIZIA - Questa mattina è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo italiano di circa 50 anni all’interno di un capannone industriale dismesso situato in via Timavo, nella zona del Lisert a Monfalcone. Le condizioni del luogo e lo stato del corpo fanno ipotizzare che il decesso risalga a più di una settimana fa.



Le prime ricostruzioni indicano come possibile causa della morte un evento accidentale, probabilmente una caduta da un’altezza di circa cinque metri all’interno della struttura. Tuttavia, le dinamiche esatte sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.



Sul posto sono intervenuti la Volante del Commissariato di Polizia di Monfalcone e il personale della Polizia Scientifica per i rilievi tecnici. Inoltre, gli operatori del 118 hanno effettuato la constatazione formale del decesso, mentre il medico legale proveniente da Trieste ha eseguito i primi esami sul corpo per supportare le indagini.

La collaborazione tra forze dell’ordine e esperti medici sarà fondamentale per chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.