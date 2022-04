Cadavere recuperato nel Po, diffuse le foto degli abiti della vittima

ROVIGO - Cadavere ritrovato nel Po’: i Carabinieri rendono note le foto dei vestiti per cercare di risalire all’identità.

E dunque gli uomini dell’Arma di Rovigo, autorizzati dalla procura, hanno reso note le immagini degli abiti indossati dalla vittima. Il cadavere era decapitato e con le mani mozzate.



La donna indossava un paio di jeans, una casacca lunga e colorata e una felpa rosa.

Il cadavere è stato ritrovato sull’argine nel comune di Occhiobello (Rovigo) il 4 aprile scorso, la morte in seguito a ferite di arma da taglio. Dopo l’uccisione, alla vittima sono amputate le mani ed è stata decapitata. Proprio per questo è complicato risalire all’identificazione del cadavere.

Ancora non si sa con esattezza quale sia stata l’arma usata per l’assassinio. Sono questi gli sviluppi degli ultimi accertamenti medico legali.