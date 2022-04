Cadavere nel Po: resti sono senza vestiti e testa

ROVIGO - È un corpo nudo, in discreto stato di conservazione e senza la testa, quello ritrovato l'altra mattina in una sacca a Occhiobello, lungo il Po, in un luogo, la curva Malcanton dove il fiume straripò nel 1951.

E' quanto trapela stamane dagli investigatori che sono tornati in queste ore sul luogo della scoperta per acquisite ulteriori elementi. A fare il ritrovamento sono stati alcuni pescatori, che hanno notato l'involucro in mezzo alle pietre dell'argine e hanno chiamato i Carabinieri. Un primo sommario esame dei resti farebbe pensare al cadavere di una donna, ma al momento è un'ipotesi. Pare che il corpo sia stato trasportato dalla corrente dell'ultima piena tra ottobre e novembre ed era rimasto incagliato a causa della soiccità.

L'autopsia sarà eseguita in settimana.

LEGGI ANCHE