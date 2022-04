Cadavere mutilato emerge dal Po

ROVIGO - Il fiume Po restituisce il cadavere mutilato di una donna: la scoperta nel pomeriggio di lunedì 4 aprile all'altezza del Parco di viale dei Nati, a Santa Maria Maddalena di Occhiobello, in provincia di Rovigo.

A notare il borsone è stato un operaio, intento ad alcune manutenzioni. Lo stato del borsone e soprattutto l'odore che da esso proveniva lo hanno convinto ad avvertire i soccorsi. Sul posto sono subito giunti i carabinieri con gli specialisti del Raggruppamento investigazioni scientifiche (Ris) che hanno iniziato alcuni esami.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione poichè dev'essere stato in acqua parecchio tempo. L'area è stata transennata dagli stessi carabinieri che sull'episodio hanno fatto calare il massimo riserbo. Il forte sospetto è che si tratti della vittima di un omicidio.

Attualmente sono in corso delle precedenti indagini sull’omicidio e la scomparsa di Samira El Attar, sparita il 21 ottobre 2019 da Stanghella, in provincia di Padova e mai ritrovata. Per la sua morte è stato condannato all'ergastolo il marito. Un'altra ipotesi

Un’altra ipotesi riguarda la scomparsa di Isabella Noventa, la donna sparita da Padova nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016.

I Carabinieri di Rovigo ad ogni modo hanno allertato tutti i comandi e le stazioni delle forze dell'ordine a monte del Po rispetto al luogo del ritrovamento. L'ipotesi più probabile, infatti, è che la persona possa essere stato uccisa in una zona più lontana rispetto ad Occhiobello; poi la corrente del fiume avrebbe trascinato a valle il borsone.

In questo senso, dovrà essere analizzato dagli investigatori ogni elemento che possa avere collegamento con delitti irrisolti negli ultimi tempi, non necessariamente avvenuti in aree vicine al Po. Il cadavere, fino a stamane non ancora estratto dalla borsa, si trova attualmente nell'ospedale di Rovigo, per gli esami degli anatomopatologi.