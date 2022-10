Cadavere di un uomo trovato nel vano carrello di un volo di linea

GERMANIA - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto ieri mattina, giovedì, dentro il vano di un carrello dell’aereo Lufthansa che era partito la notte prima da Theran, in Iran. A fare la terribile scoperta il personale dell’aeroporto di Francoforte, dove il volo era atterrato di prima mattina.

Non sono state rese note le generalità della vittima ma dalle prime informazione sembra che si tratti di una persona che ha tentato di entrare clandestinamente in Europa. I vani dei carrelli degli aerei non sono riscaldati né pressurizzati, e ad alta quota le temperature in quegli spazi possono scendere a -50°.