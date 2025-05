Cadavere con ferite alla testa, si indaga anche per possibile omicidio

ROVIGO - Scoperto cadavere con ferite alla testa. A Porto Viro, in via Filippo Turati, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 70 anni, supino nel vialetto secondario della sua abitazione. Sul corpo sono evidenti ferite alla testa e tracce di sangue sui vestiti e sul terreno circostante. L’ipotesi di un investimento stradale è stata esclusa, poiché la posizione del cadavere non corrisponde a quella tipica di una vittima di incidente.



Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, che hanno constatato il decesso, seguiti dai Carabinieri del Radiomobile, del Nucleo Operativo della Compagnia di Adria e del Nucleo Investigativo di Rovigo. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere private poste lungo la via, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Le ferite alla testa e le circostanze del ritrovamento fanno propendere per la pista di un omicidio, forse consumato con un oggetto contundente in un luogo diverso da quello in cui è stato lasciato il corpo.

Gli investigatori stanno analizzando le relazioni e le frequentazioni della vittima per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare possibili moventi. Fondamentale sarà l’esito dell’analisi medico-legale per chiarire con precisione la causa della morte.