Cadavere bendato, con piedi legati, appeso al guardrail: potrebbe essere stato torturato

TRIESTE - Il cadavere di un uomo con i piedi legati, bendato e con segni di percosse è stato trovato appeso al bordo della Gvt, una arteria ad alta velocità.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri. corpo è ancora appeso nella posizione in cui è stato trovato - secondo quanto si apprende, tagli e segni di percosse sarebbero stati riscontrati soprattutto sulla testa. Il rinvenimento è avvenuto poco dopo la galleria di Valmaura, in direzione di Muggia, all'altezza della Ferriera di Servola. A trovarlo sono stati i tecnici dell'Anas, giunti questa mattina per effettuare opere di manutenzione.