Cadavere affiora dal fiume: scatta l'allarme

CAORLE (VENEZIA) – Un corpo senza vita è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, martedì, nelle acque del fiume Livenza, nei pressi della foce a Porto Santa Margherita. L’allarme è scattato intorno alle 14, quando alcuni natanti in transito hanno avvistato il cadavere e dato l’allerta. Lo segnala il Gazzettino.



Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno proceduto al recupero della salma. Le operazioni si sono svolte con la massima cautela, sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria.



Al momento l’identità della persona deceduta non è stata resa nota. La salma è stata trasferita al cimitero di Caorle, dove resterà a disposizione per gli accertamenti medico-legali.



Sulle cause della morte non si esclude alcuna ipotesi.