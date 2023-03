Cadavere affiora dal Bacchione nel padovano

PADOVA - Il corpo di un uomo, sulla quarantina e sconosciuto, è stato scoperto da passanti nel fiume Bacchiglione, a Brusegana (Padova). I Vigili del fuoco hanno recuperato la salma che a un primo esame autoptico presenterebbe delle ferite al volto all'addome al momento non attribuibili a causa di morte. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato indagini per risalire all'identità del corpo e alle cause della morte.