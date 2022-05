Cacciatori scoprono il cadavere di un uomo

UDINE - Macabro ritrovamento oggi, domenica 8 maggio, in provincia di Udine. Alcuni cacciatori questa mattina hanno ritrovato il corpo senza vita di un uomo, in una zona impervia di Taipana. I cacciatori hanno subito lanciato l’allarme ai Carabinieri di Taipana.



Sono quindi state immediatamente allertate la Guardia di Finanza di Sella Nevea per territorio di competenza e la stazione di Udine del Soccorso Alpino che si sono recate sul posto a Platischis, frazione di Taipana. Al momento non sono noti dettagli, né sul punto preciso del ritrovamento, né sull'identità dell'uomo ritrovato.