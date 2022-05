Lo cacciano dal locale, lui per ripicca distrugge la vetrata

PADOVA - A.A., rapper 18enne di Padova, è stato denunciato dai carabinieri per aver distrutto la vetrata di un locale della città da cui era stato cacciato.

Denunciati anche quattro suoi amici, residenti nel padovano: C.O., 20 anni; A.M., di 23; B.H.A.H., di 19; e B.S., pure lui 19enne.



L’episodio è avvenuto sabato scorso: dopo essere stati allontanati dal locale nel corso della serata, i cinque sono tornati dopo chiusura per vendicarsi, colpendo il locale con pietre e spranghe. Hanno rotto una vetrata e sono scappati dopo aver visto che c’erano i dipendenti che facevano le pulizie. Immediata la chiamata ai carabinieri, che li hanno presi appena i cinque si sono ripresentati fuori dal locale.



Accompagnati negli uffici di via Muggia, i cinque sono stati identificati e denunciati. Un filmato delle telecamere di sicurezza del locale avrebbe incastrato il gruppetto.