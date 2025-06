Caccia in deroga a fringuelli e storni: "Decisione illegittima, rischio sanzioni UE"

VENETO - Andrea Zanoni, consigliere regionale veneto di Europa Verde – AVS e coordinatore dell’Osservatorio Tutela Animali del partito, ha criticato duramente la decisione della Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2025 (delibera n. 87/CSR), che ha approvato l’abbattimento in deroga di oltre 800.000 uccelli selvatici, tra cui fringuelli e storni. Secondo Zanoni, si tratta di una misura in contrasto con la Direttiva Uccelli 2009/147/CE. "La decisione della Conferenza Stato-Regioni di autorizzare l’abbattimento in deroga di oltre 800.000 uccelli selvatici, tra fringuelli e storni, rappresenta un gravissimo passo indietro nella tutela della biodiversità e una violazione palese della Direttiva Uccelli", ha dichiarato, avvertendo che il provvedimento potrebbe portare a nuove procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea, con sanzioni economiche e responsabilità per chi approverà le deroghe.



La ripartizione approvata prevede, tra le altre, le seguenti quote: al Veneto 70.123 fringuelli e 29.842 storni, alla Lombardia 97.637 fringuelli e 41.552 storni, alla Toscana 119.847 fringuelli, al Lazio 83.792 fringuelli e 35.660 storni. Sono coinvolte anche altre regioni come Umbria, Marche, Liguria, Trentino, Abruzzo, Emilia-Romagna e Puglia. Zanoni ha ricordato come nel 2023, durante il suo mandato da europarlamentare, fosse riuscito a fermare simili deroghe grazie alla collaborazione con le associazioni ambientaliste e al confronto con la Commissione europea. "Oggi, invece, il Governo Meloni riporta l’Italia indietro di 15 anni, assecondando le pressioni delle lobby venatorie", ha affermato.



Il consigliere ha evidenziato che la normativa europea consente deroghe solo in casi eccezionali, per quantitativi limitati e in assenza di alternative praticabili. Inoltre, ha ricordato che l’Italia è già stata condannata nel 2010 dalla Corte di Giustizia dell’UE per un uso improprio di queste deroghe. "Chi approverà queste deroghe – ha concluso Zanoni – si assumerà la responsabilità di violare il diritto europeo, con il rischio concreto di una nuova procedura d’infrazione e possibili conseguenti danni erariali a carico dei soggetti che le autorizzeranno a livello regionale". Ha inoltre annunciato che Europa Verde – AVS si opporrà in tutte le sedi a quello che definisce un arretramento nella tutela della fauna selvatica e della legalità.