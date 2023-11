Caccia all'ex fidanzato Filippo Turetta. "Costituisciti": l'appello dei genitori

VENETO - Su Filippo Turetta pende un mandato di cattura internazionale per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Le ricerche di Turetta sono in corso anche in Austria, in Carinzia, riferisce il quotidiano austriaco 'Kronen Zeitung'. La Fiat Grande Punto di Filippo Turetta infatti avrebbe attraversato il confine a Tarvisio e avrebbe proseguito via Villach fino a Lienz. "Due giorni fa - scrive il quotidiano - il veicolo sarebbe stato localizzato in Carinzia. La polizia italiana ha immediatamente informato i colleghi austriaci". Venerdì Turetta era stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio dopo che un video, esaminato dagli inquirenti, documentava che il giovane ha aggredito violentemente Giulia e l'ha poi caricata esanime in auto per proseguire la fuga.



L'appello dei genitori di Turetta: "Consegnati"

A Turetta sono stati rivolti diversi appelli, tutti con l'obiettivo di convincere il giovane a tornare e a costituirsi. "Filippo, consegnati alle forze dell'ordine", l'appello dei genitori del giovane. "Vogliamo esprimere vicinanza e profondo dolore per una tragedia che coinvolge entrambe le famiglie", ha detto l'avvocato Emanuele Compagno, contattato dall'Adnkronos, subito dopo il ritrovamento del cadavere della vittima.

Anche il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi dai microfoni del Tg1 si è rivolto a Turetta facendo lo stesso appello: "L'invito'' che gli rivolgo è quello di "non continuare in questa fuga verso l'Austria, si costituisca''. "Ancora non abbiamo elementi certi" sulla dinamica di quanto avvenuto, ha spiegato il magistrato. "La ricostruzione che potrebbe fare il ragazzo sarebbe molto importante, anche per lui".