Cabinovia, sabotato il macchinario per i carotaggi

TRIESTE - Indagini della Digos sono in corso dopo che un macchinario per i carotaggi è stato sabotato lungo Strada del Friuli a Trieste. In particolare, a quanto si apprende, è stato tagliato un tubo dell'acqua necessario al funzionamento del macchinario, utilizzato nell'ambito del progetto di realizzazione della cabinovia, opera che collegherà il Carso con il centro cittadino.

Il danneggiamento, apparentemente volontario, è stato segnalato questa mattina, poi i lavori sono ripresi regolarmente. Accertamenti sono in corso da parte degli investigatori per risalire all'autore del gesto. Al momento, non sarebbero emersi elementi che possano far ricondurre l'atto a una protesta contro la realizzazione dell'opera, osteggiata da una parte della cittadinanza.