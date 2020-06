Il busto di Sant’Antonio da Padova in volo sui luoghi simbolo della lotta al Covid

PADOVA – Il 13 giugno i fedeli celebrano Sant’Antonio da Padova ma con le restrizioni imposte dalle norme di distanziamento sociale, per evitare il diffondersi del Coronavirus, sarebbe stato impensabile che la Basilica del Santo accogliesse come ogni anno i pellegrini. I frati hanno perciò pensato di compiere un volo sui luoghi più martoriati dal Covid-19.



Quest’oggi un elicottero dell’Esercito ha quindi trasportato il busto d’orato del Santo con le reliquie, prima davanti all'ospedale di Schiavonia, per fare poi tappa su Merlara, Vo' Euganeo, Camposampiero e il carcere Due Palazzi di Padova. Un volo denso di significato che ha visto salire sul velivolo anche padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica antoniana insieme alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati.