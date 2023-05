Busta con proiettile e minacce al presidente Fugatti

TRENTO - Una busta contenente un proiettile indirizzata al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è stata trovata questa mattina da un impiegato dell'ufficio postale di Gardolo, sobborgo a nord di Trento, durante le normali operazioni di smistamento della posta. È stata subito chiamata la polizia postale, che ha sequestrato la busta. Una volta aperta, gli agenti hanno trovato, oltre al proiettile, anche un foglio di carta formato A4 con scritte a penna sgrammaticate ed in pessima calligrafia: un messaggio di minacce per Fugatti, il cui senso è "il prossimo proiettile è per te". Oltre alla polizia postale indaga anche la Digos della Questura di Trento.

Fugatti era stato messo sotto scorta nel 2021 per le minacce ricevute in seguito ad alcuni provvedimenti adottati per la gestione degli orsi. Non è escluso che la lettera, che aveva solo il timbro di annullo d'arrivo, possa essere motivata dalle stesse ragioni. "Vi sono gesti che si possono soltanto condannare con fermezza, in maniera ampia e con determinazione. Il dibattito politico, il confronto e la discussione non possono mai assumere i toni delle minacce o della violenza. Esprimo la mia personale solidarietà, e quella del Veneto, al Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che oggi ha ricevuto una vile intimidazione. Sono vicino a Maurizio ed ai colleghi del Trentino". Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia sulle minacce a Fugatti. (ANSA)