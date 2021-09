Busatto al piccolo Giro di Lombardia

TREVISO - Altra grande soddisfazione per l’Uc Trevigiani che arriva a fine stagione. Al Piccolo Giro di Lombardia c’è anche un giovane atleta dell’Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000, che compirà 19 anni l’1 novembre, Francesco Busatto, con grande soddisfazione da parte della società in particolare modo dal direttore sportivo Alessandro Coden che ha voluto l’atleta in squadra a stagione già cominciata.

In particolare modo Marino Amadori, il commissario tecnico della nazionale campione del mondo con Fabio Baroncini (settimo Luca Colnaghi), ha voluto premiare l’atleta di Mussolente per il risultati ottenuti nell’ultimo periodo che sono cominciati dal Giro del Veneto decimo in classifica generale e leader della classifica dei giovani, secondo alla Milano-Busseto, terzo alla Piccola-Sanremo a Sovizzo e ottavo a Bozzolo.

Sono stati convocati su indicazione del Commissario Tecnico Marino Amadori con approvazione del Team Manager Squadre Nazionali Roberto Amadio, i sottoelencati atleti:

BUSATTO FRANCESCO - UC TREVIGIANI CAMPANA IMBALLAGGI GEO&TEX 2000

DAPPORTO DAVIDE - INEMILIAROMAGNA S.S.D.

DE CARLO GIOVANNI - ASD G.C. SISSIO TEAM

MAGLI FILIPPO - MASTROMARCO SENSI FC NIBALI

MARCELLUSI MARTIN - MASTROMARCO SENSI FC NIBALI

VISINTAINER LORENZO - GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIA

La squadra sarà diretta dal Commissario Tecnico Marino Amadori che si avvarrà della collaborazione di: SCIREA MARIO (collaboratore tecnico), CALVI DAVIDE (massaggiatore), SANI GIACOMO (massaggiatore), MORO LUIGINO (massaggiatore).

Sandro Bolognini