Bus Mestre: i turisti fotografano il luogo dell'incidente

VENEZIA - Si sono presentati di primo mattino con i telefonini per riprendere quel che restava della tragedia accaduta ieri sera al pullman che è volato dal guard rail, rovesciandosi e provocando una scia di morte. Sono stati molti i turisti che si sono voluti affacciare, prima dell'arrivo dei tecnici per i rilievi ufficiali, per rubare uno scatto macabro del luogo della tragedia. A pochi passi dal cavalcavia incriminato, infatti, sorgono molti alberghi, uno a fianco all'altro, nati negli ultimi anni per incrementare la disponibilità di posti letto a Mestre.



IL PREFETTO

Sono 21 i deceduti nell'incidente del bus di Mestre, di cui due minorenni non ancora identificati e sette identificati: cinque cittadini ucraini, l'autista italiano e un cittadino tedesco. Lo ha riferito ai giornalisti il prefetto di Venezia, Michele Di Bari. Dei 15 feriti, quattro sono ucraini, uno tedesco, un francese, un croato, due spagnoli e due austriaci. Undici sono identificati e quattro da identificare. Tre sono minorenni, di cui una ucraina ricoverata a Padova e due tedeschi a Treviso. "È un momento di lutto per tutti, in cui stare in silenzio. Sia il presidente della Regione, sia il Sindaco hanno chiesto alla Presidenza del Consiglio l'indizione di tre giorni di lutto, con bandiere a mezz'asta in tutta la Regione" dice il Prefetto.



Nell'Aula della Camera si terrà alle 17.30 una commemorazione delle vittime del disastro di Mestre. Si apprende dai gruppi parlamentari a Montecitorio.

