Bus fuori strada, attimi di paura per 51 turisti

CASTELNUOVO DEL GARDA (VERONA) – Paura nella mattinata di giovedì 25 aprile per una comitiva di turisti a bordo di un bus finito fuori strada alle porte di Castelnuovo del Garda. Il mezzo è uscito autonomamente dalla carreggiata poco prima delle 10:00, terminando la corsa contro alcuni alberi.



All'interno c'erano 51 persone, rimaste intrappolate all’interno a causa della posizione del veicolo, che impediva l’apertura delle porte.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno dovuto aprire un varco nella carrozzeria per consentire ai passeggeri di uscire. Tutti sono stati liberati in sicurezza e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.



L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e le cause dell’uscita di strada del bus sono in fase di accertamento. Il rapido intervento dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori.