Bus di Mestre: un'intera famiglia tra le vittime

VENEZIA - C'è un'intera famiglia di cittadini romeni, che però si era trasferita per lavoro in Germania, tra le vittime dell'incidente del cavalcavia di Mestre. Si tratta dei coniugi Mircea e Mihaela Ogrezeanu, di 45 e 42 anni, e delle figlie Aurora (8) e Georgiana (13), tutti morti nel terribile incidente. La stampa romena ha ricostruito la loro vita, dopo che le autorità diplomatiche romene avevano preso contatto con quelle italiane, tramite l'Ambasciata e il Consolato generale della Romania a Trieste, competente per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Marito e moglie provenivano dai distretti di Arges e Dambovita, che si trovano a NordOvest dalla capitale Bucarest.

Da qualche tempo avevano però lasciato il loro Paese, in cerca di una vita migliore, e si erano stabiliti in Germania, dove avevano trovato lavoro e dove avevano la residenza. Questa circostanza ha ingannato i soccorritori e le autorità italiane, che li avevano scambiati per cittadini tedeschi, e inizialmente avevano annunciato che nell'incidente non erano coinvolti romeni.



Dalla Germania la famiglia Ogrezeanu era partita per una vacanza in Italia, e martedì stava tornando sul bus maledetto da una visita a Venezia. I corpi si trovano all'obitorio dell'ospedale di Mestre, e saranno rimpatriati non appena lo decideranno le autorità rumene, d'intesa con quelle italiane. I loro parenti sono giunti in Italia per identificarli. Il presidente romeno Klaus Iohannis ha inviato le sue condoglianze alla famiglia: "Profondamente addolorato per la notizia dell'ultimo minuto proveniente dall'Italia riguardo al tragico incidente avvenuto a Mestre, in cui hanno perso la vita anche quattro cittadini romeni. Invio le mie condoglianze e molta forza alla famiglia in lutto, in questi momenti difficili", ha scritto sulla sua pagina Facebook. La conferma è venuta anche dal primo ministro Marcel Ciolacu.



Procuratore, stiamo sentendo ancora i superstiti

"Stiamo continuando a sentire i superstiti ma dobbiamo farlo con la dovuta sensibilità, visto non solo il loro stato fisico ma anche quello mentale". Lo ha detto il Procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi. "Dobbiamo ricordare - ha spiegato Cherchi - che sono stranieri, c'era chi era stanco dalla gita a Venezia, chi dormiva e chi si è reso conto di ciò che è accaduto in modo confuso. Sono perone che hanno visto morire loro parenti. La situazione è drammatica, serve equilibrio perché c'è una variabilità di reazioni che domina su tutto. Realtà rilevanti non ce ne sono".

"Le salme sono state riconosciute tutte, le ultime stamane, ora verranno consegnate ai parenti. Abbiamo già avvisato le ambasciate". E ha precisato come "la prima attività per noi doveva essere questa, per questo abbiamo incaricato la medicina legale e la polizia scientifica". "Le salme - ha aggiunto - non sono già più sotto l'Autorità giudiziaria. Era la nostra prima esigenza per poi, con i tempi necessari, proseguire con il resto".



Il guardrail

"Non abbiamo alcun elemento per trarre conclusioni sul guardrail, per questo ci serve una perizia". Lo ha detto riferendosi al varco di servizio - circa un metro e mezzo - presente lungo il guardrail sfondato dal pullman precipitato a Mestre. Per il magistrato non risulta che qualcuno abbia definito "marcia quella barriera". "Sul guardrail - ha aggiunto - faremo tutte le attività del caso, iniziando da una consulenza tecnica, appena avremo trovato il soggetto idoneo per farla. Servono conoscenze tecniche, non giuridiche. Per ora non abbiamo acquisito documenti sulla rampa dal Comune".



Stasera veglia di preghiera con il Patriarca

Una veglia di preghiera per le vittime e i feriti nell'incidente all'autobus è stata organizzata per stasera dal Patriarcato di Venezia nella chiesa del Sacro Cuore, in via Aleardi a Mestre, nei pressi della stazione ferroviaria. "Ci raccoglieremo in preghiera - informa una nota - per le vittime della tragedia che ha colpito la nostra città e il nostro territorio in particolare". La Veglia sarà presieduta dal Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia.

