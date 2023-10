Bus di Mestre: a Padova sospeso l'utilizzo di due bus elettrici

PADOVA - La società di trasporto urbano BusItalia ha sottoposto a controlli due autobus elettrici della società cinese Yutong che svolgono il servizio locale nella città di Padova. La decisione - si è appreso dal Comune - è stata presa a scopo cautelativo in seguito agli incidenti che hanno visto coinvolti i mezzi della stessa azienda a Mestre

. I due bus Yutong non sono dello stesso modello di Venezia (gli 'E-12'), e fanno parte di una flotta complessiva di otto mezzi elettrici impegnati nel trasporto pubblico padovano; gli altri sei sono di aziende diverse. Le verifiche tecniche non hanno evidenziato comunque alcun problema e per ora i bus Yutong vengono sostituiti da altri, senza conseguenze per il servizio.